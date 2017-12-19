Sahte piyango satılamayacak

Büyük ikramiyeyle 61 milyon lira ve toplamda 349 milyon 243 bin lira dağıtılacak olan bu yıl ki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne günler kala bilet satışları devam ediyor. Çeyrek bilet 15, yarım bilet 30 ve tam bilet 60 liradan satılıyor. Vatandaşın, özellikle sahte bilet endişesiyle ya da şans getirdiğine inandığı için bazı bayilere yoğunlaşması diğer esnafı zor durumda bırakıyor.