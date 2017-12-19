Büyük ikramiyeyle 61 milyon lira ve toplamda 349 milyon 243 bin lira dağıtılacak olan bu yıl ki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne günler kala bilet satışları devam ediyor. Çeyrek bilet 15, yarım bilet 30 ve tam bilet 60 liradan satılıyor. Vatandaşın, özellikle sahte bilet endişesiyle ya da şans getirdiğine inandığı için bazı bayilere yoğunlaşması diğer esnafı zor durumda bırakıyor.
Bugün 15:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Sahte piyango satılamayacak
Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, sahte bilet dedikodusu yüzünden özellikle seyyar bayilerinin çok etkilendiğini belirterek, bunun önüne geçmek için klasik milli piyango biletlerinde barkod ve el terminali sistemine geçileceğini söyledi.
Bugün 15:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz