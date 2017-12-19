Beyaz eşyada iç talep azaldı 

Ocak-kasım dönemi iç satışlar ise yüzde 17 artışla 8.08 milyon adet oldu. Talep düşüşü üretim rakamlarına da yansırken, kasım ayında beyaz eşya üretimi yüzde 5 gerileyerek 2.39 milyon adet oldu. Üretim ocak-kasımda ise yüzde 9 artışla 26.48 milyona ulaştı. Söz konusu ayda beyaz eşya ihracatı yüzde 2 artışla 1.96 milyon adet, ocak-kasım döneminde ise yüzde 6 artışla 18.91 milyon adet oldu.