Ocak-kasım dönemi iç satışlar ise yüzde 17 artışla 8.08 milyon adet oldu. Talep düşüşü üretim rakamlarına da yansırken, kasım ayında beyaz eşya üretimi yüzde 5 gerileyerek 2.39 milyon adet oldu. Üretim ocak-kasımda ise yüzde 9 artışla 26.48 milyona ulaştı. Söz konusu ayda beyaz eşya ihracatı yüzde 2 artışla 1.96 milyon adet, ocak-kasım döneminde ise yüzde 6 artışla 18.91 milyon adet oldu.
Bugün 15:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:33 TSİ )
Beyaz eşyada iç talep azaldı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, beyaz eşya iç satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalışla 555 bin 546 adete geriledi.
Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz