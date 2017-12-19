İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım

İş Bankası, 2014 yılında başlattığı dijital dönüşüm programında artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. 2018 Şubat ayında tamamlanacak program, İş Bankası’nı önümüzdeki 25 yıla hazırlayacak. Her yıl teknolojiye 500 milyon liralık yatırım yapan İş Bankası, bu dönüşüm kapsamında yaptığı veri merkezi için 155 milyon dolar harcadı. Bir taraftan müşteriye sunulan hizmetleri ve iş yapış süreçlerini teknolojik gelişmelere adapte eden, bir taraftan da şubelerini buna göre yeniden tasarlayan İş Bankası, bu yatırım ile bankacılığın dijital dönüşümünde ön ayak olacak.