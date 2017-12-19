Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:32 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:34 TSİ )

İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım

İş Bankası, 3 yıldır sürdürdüğü dijital dönüşümün son evresine geldi. Tarihinin en büyük değişim projesi, bankanın alt yapısını gelecek 25 yıla hazır hale getirdi. Banka, dijital çağın yatırımları için 155 milyon dolar harcadı.

İş Bankası, 2014 yılında başlattığı dijital dönüşüm programında artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. 2018 Şubat ayında tamamlanacak program, İş Bankası’nı önümüzdeki 25 yıla hazırlayacak. Her yıl teknolojiye 500 milyon liralık yatırım yapan İş Bankası, bu dönüşüm kapsamında yaptığı veri merkezi için 155 milyon dolar harcadı. Bir taraftan müşteriye sunulan hizmetleri ve iş yapış süreçlerini teknolojik gelişmelere adapte eden, bir taraftan da şubelerini buna göre yeniden tasarlayan İş Bankası, bu yatırım ile bankacılığın dijital dönüşümünde ön ayak olacak.

Bugün 15:32 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım mask
İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım
Beyaz eşyada iç talep azaldı  mask
Beyaz eşyada iç talep azaldı 
Otomotiv yine yükselişte mask
Otomotiv yine yükselişte
314 firma eleman arıyor mask
314 firma eleman arıyor
Yeni yıl için en kullanışlı hediye mask
Yeni yıl için en kullanışlı hediye
Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım! mask
Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım!
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek mask
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek

GALERİ

Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi... mask
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi...
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır... mask
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır...
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı... mask
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı...
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu mask
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR