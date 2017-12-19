İş Bankası, 2014 yılında başlattığı dijital dönüşüm programında artık son noktayı koymaya hazırlanıyor. 2018 Şubat ayında tamamlanacak program, İş Bankası’nı önümüzdeki 25 yıla hazırlayacak. Her yıl teknolojiye 500 milyon liralık yatırım yapan İş Bankası, bu dönüşüm kapsamında yaptığı veri merkezi için 155 milyon dolar harcadı. Bir taraftan müşteriye sunulan hizmetleri ve iş yapış süreçlerini teknolojik gelişmelere adapte eden, bir taraftan da şubelerini buna göre yeniden tasarlayan İş Bankası, bu yatırım ile bankacılığın dijital dönüşümünde ön ayak olacak.
Bugün 15:32 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım
İş Bankası, 3 yıldır sürdürdüğü dijital dönüşümün son evresine geldi. Tarihinin en büyük değişim projesi, bankanın alt yapısını gelecek 25 yıla hazır hale getirdi. Banka, dijital çağın yatırımları için 155 milyon dolar harcadı.
Bugün 15:32 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz