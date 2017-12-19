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MHP'den son 4 yılda 60 kişi ihraç edildi

MHP İl Başkanı Adın Ünlü gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Son 4 yılda 60’a yakın kişi partimizden kesin ihraç istemiyle genel merkeze gönderildi ve bu isimler ihraç edildi” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasında, “Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Zor günlerden geçtik. Gidenler gitti. Kalanlarla yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir seçim dönemine giriyoruz. Bu ketten yerel ve genel seçimlerde en belirleyici teşkilat olarak çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Bu seçimin en önemli etkin unsuru olacağız. Bu kentin en dinamik teşkilatı olarak sıkı bir çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. Teşkilat olarak ana gündem maddemiz seçimdir. Dışarıdan parazit seslerinden etkilenmeyen teşkilat olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇALIŞMA PROGRAMINI ANLATTI

Her Perşembe günü Davaya Adanmış Bir Ömür programımızı yapıyoruz diyen Ünlü, “Programlarımız düzenli bir şekilde devam edecektir. Bu hafta Kandıra’daki 96 mahalle muhtarımızı ziyaret edeceğiz. 3 Ocak’ta sanayi kuruluşlarına ziyaret programlarımız başlayacak 21 Mart’ta da bu programlar sona erecek. Genişletilmiş ilçe istişare toplantıları yapacağız. Burada ilk defa mahalle başkanları çıkıp söz alacak. 11 Şubat 2018’de MHP’nin 472 mahalle başkanı atanmış, Kocaeli’deki sandıklarda görev alacak isimleri belirlenmiş, genel başkanımıza ileteceğimiz biz zamanında erken seçime hazırız dosyası genel başkanımıza teslim edilecektir. Bu dosyadaki isimler genel merkez tarafından tek tek aranarak hassas bir çalışma yürütülecek. Yarın Derince’de ilçe başkanları toplantımızı yapacağız” diye konuştu.

ÇALIŞTAYI ÖNEMSİYORUZ

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Bu anlamda geçtiğimiz günlerde yapılan çalıştaya ev sahipliği yapan Kocaeli Valimize ve Kocaeli Üniversitesi Rektörümüze teşekkür ediyoruz. 32 komisyonumuzun atamaları devam ediyor. Bugün de Ticaret ve Ticari İşler Komisyonuna başkan olarak Müslüm Ataş arkadaşımız getirildi” ifadelerini kullandı.

4 YILDA 60 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

İl Disiplin Kurulunun çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İl Disiplin kurulunda haftalık değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Son 4 yılda 60’a yakın kişi kesin ihraç istemiyle genel merkeze gönderildi ve bu isimler ihraç edildi. Disiplin kurulumuz hassasiyetle çalışan bir kuruldur” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISI TARİHLERİ

21 ARALIK – DİLOVASI

28 ARALIK – KARTEPE

4 OCAK – İZMİT

11 OCAK – GEBZE

18 OCAK – DERİNCE

25 OCAK – KÖRFEZ

1 ŞUBAT – KARAMÜRSEL

8 ŞUBAT – ÇAYIROVA

15 ŞUBAT – GÖLCÜK

22 ŞUBAT – KANDIRA

1 MART - DARICA

Bugün 15:37 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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