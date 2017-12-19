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4 ilçede elektrikler kesilecek!

İlimizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

22.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Soğuksu Mah., Tepecik Mah.,

22.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaymaz Erikli Köyü,

22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

22.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kocakaymaz Köyü,

22.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karapınar Köyü, Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü, Safiye Köyü, Suludere Köyü,

22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Damlar Mah.,

Bugün 15:51 TSİ - Gündem

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