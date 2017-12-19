4 ilçede elektrikler kesilecek!

22.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Soğuksu Mah., Tepecik Mah.,
22.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaymaz Erikli Köyü,
22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
22.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kocakaymaz Köyü,
22.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karapınar Köyü, Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü, Safiye Köyü, Suludere Köyü,
22.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Damlar Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz