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Başkan Değirmenci Bingöllüler Günü’nde

Bingöl'de ilk olarak Aralık 2012’te kutlanmaya başlanan Dünya Bingöllüler Günü, bu yılda coşkuyla kutlandı.

Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci Bingöl’e giderek kutlamalara katıldı. Dünya Bingöllüler Günü’ne ilişkin açıklamada bulunan Değirmenci , "Sadece Bingöl'de doğmuş, Bingöllü ana babadan doğmuş olanlar değil, bir şekilde Bingöl'e gelmiş, Bingöl'ün havasını solumuş, Bingöl'deki insanlarla arkadaşlık etmiş, Bingöl'e gönül bağı olan tüm insanların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum" dedi.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Değirmenci, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ortak projelerde çalışmak için Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Kaymakam Levent Yetgin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, Karlıova Belediyesi Muhasebe Müdürü Fethi Demir’i ziyaret etti.

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