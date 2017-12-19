Başkan Değirmenci Bingöllüler Günü’nde

Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci Bingöl’e giderek kutlamalara katıldı. Dünya Bingöllüler Günü’ne ilişkin açıklamada bulunan Değirmenci , "Sadece Bingöl'de doğmuş, Bingöllü ana babadan doğmuş olanlar değil, bir şekilde Bingöl'e gelmiş, Bingöl'ün havasını solumuş, Bingöl'deki insanlarla arkadaşlık etmiş, Bingöl'e gönül bağı olan tüm insanların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum" dedi.
ZİYARETLERDE BULUNDU
Çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Değirmenci, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ortak projelerde çalışmak için Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Kaymakam Levent Yetgin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci, Karlıova Belediyesi Muhasebe Müdürü Fethi Demir’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz