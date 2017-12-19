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Baran: Camiler en güzel mekânlarımız olmalı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Camii ve Kur’an Kursu Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği toplantıya katıldı. Başkan Baran, “Camiler en güzel mekânlarımız olmalı. Bunda da en önemli etken mimarisi” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Camii ve Kur’an Kursu Dernekleri Federasyonu’nun Körfez’de düzenlediği ve cami dernekleri ile Kur’an kursu derneklerinin yöneticilerinin katıldığı yemeğe konuk oldu. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında; Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, İsa Taş ve Levent Yılmaz, Kocaeli Camii ve Kur’an Kursu Dernekleri Federasyonu Başkanı Yüksel Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

DESTEK VERDİ

Toplantının açılışında konuşan Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir, “İbadethanelerin yapılması, bu konuda derneklere yardım edilmesi noktasında özellikle Büyükşehir yasası ile belediye başkanlarımızın eli rahatladı. Bu konuda en büyük etken belediyecilikten gelen bir Cumhurbaşkanımızın olması. Körfez’de de Başkanımız İsmail Baran’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi her zaman derneklerimizin yanında yer aldı” dedi.

EN GÜZEL MEKANLAR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında, “Camilerimiz bizim Beytullah’ın şubeleri. Bizim en güzel mekânlarımız olması gereken yerler. İbadethanelerimiz konusunda, Kur’an kurslarımız konusunda elimizden gelen hassasiyeti gösteriyor, desteği veriyoruz. Güzel şeyler oluyor ülkemizde. Ama maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınma da önemli. Manevi kalkınma ebetteki mekânsal olarak da şartların iyileşmesi lazım. Camilerin en güzel mekânlarımız olması lazım” dedi.

“BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

“Sizlerin sıkıntısı, bizlerin sıkıntısıdır” diyen Başkan İsmail Baran, “Yapılacak konulara imkânımız ölçüsünde destek olacağız. Zorlukları birlikte aşacağız. Bu samimiyet ve gayretle yolumuza devam ettiğimiz müddetçe önümüzde engel kalmayacaktır” dedi. Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir, konuşmaların ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

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