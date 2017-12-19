Gölcük Huzurevini Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Saime Türkmen ve dernek yönetimi tarafından Değirmendere Sanat Evi’nde kermes açıldı. Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de katıldı. Başkan Türkmen, kermeste satışa sunulan tüm ürünlerin dernek yönetimi ve üyelerinin evlerinde yaptıkları el sanatları ürünleri olduğunu ifade ederek, “Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir yaşlılar için kullanılacak. Mutfak eşyasından kitaplara kıyafetten battaniyeye birçok eşyanın satıldığı kermesimiz cumartesi günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak” dedi.
Bugün 16:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:06 TSİ )
Huzurevi sakinlerinden anlamlı kermes
Gölcük Huzurevini Destekleme ve Yaşatma Derneği tarafından kermes açıldı. Kermesten elde edilecek gelir yaşlılar için kullanılacak.
Bugün 16:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz