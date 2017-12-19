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Huzurevi sakinlerinden anlamlı kermes

Gölcük Huzurevini Destekleme ve Yaşatma Derneği tarafından kermes açıldı. Kermesten elde edilecek gelir yaşlılar için kullanılacak.

Gölcük Huzurevini Destekleme ve Yaşatma Derneği Başkanı Saime Türkmen ve dernek yönetimi tarafından Değirmendere Sanat Evi’nde kermes açıldı. Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de katıldı. Başkan Türkmen, kermeste satışa sunulan tüm ürünlerin dernek yönetimi ve üyelerinin evlerinde yaptıkları el sanatları ürünleri olduğunu ifade ederek, “Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir yaşlılar için kullanılacak. Mutfak eşyasından kitaplara kıyafetten battaniyeye birçok eşyanın satıldığı kermesimiz cumartesi günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak” dedi.

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

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