Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması'nda kayıtlar başladı

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü ile Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), uluslararası çapta düzenlenen ‘Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının’ Gebze ayağını üstlendiğini duyurdu. 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın kayıtları 13 Kasım itibariyle başladı.

YAZILI SINAV 8 NİSAN’DA

Server Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, Türkiye ve dünya geneliyle aynı anda Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca’da da düzenlenecek. 4 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek.www.ufkayolculuk.com internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.