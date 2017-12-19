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740 adet çeyrek bilet çaldılar

Körfez’de yılbaşı özel çekilişi bileti satan seyyar bayi Fevzi Çelik, müşterisinin verdiği parayı bozdurmak için bir dükkana gittiği sırada 740 çeyrek biletin çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Körfez Tütünçiftlik Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde pasaj girişinde bilet satan Fevzi Çelik, hırsızlık olayıyla ilgili polise başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıldır seyyar bilet satıcılığı yaptığını söyledi. Bir müşterisinin bilet aldığını, verdiği parayı bozdurmak için yakındaki kasap dükkanına gittiğini anlatan Çelik, "Tezgahıma geri döndüğümde bir deste biletin olmadığını fark ettim. Hemen polisi aradım. Yan dükkandaki kamera görüntülerine baktık. Kasketli bir şahsın tezgaha geldiğini ve ardından da paltosunun cebine bir şey sokarak, hızla oradan kaçtığını gördük. Karakola gidip şikayetçi oldum. Polis, kamera görüntülerini inceliyor" diye konuştu.

“740 ÇEYREK BİLET VARDI”

Çalınan biletlerinin bir an önce bulunmasını istediğini dile getiren Çelik, "Çalınan destede 740 çeyrek bilet vardı. Biletlerin arkasında bayi mührü ve adım var. Bu biletleri başka bayiden almasınlar çünkü biletlerin seri numaraları Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Biletlere ikramiye çıksa bile ödenmeyecek ve yasal işlem yapılacak" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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