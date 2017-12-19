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Motosiklet kazası: 1 yaralı

Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper Tunga Birinci (37) idaresindeki motosiklet, D-130 Kara yolu Ereğli Mahallesi Çiçek Camisi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Bugün 16:25 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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