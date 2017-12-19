Alınan bilgiye göre, Alper Tunga Birinci (37) idaresindeki motosiklet, D-130 Kara yolu Ereğli Mahallesi Çiçek Camisi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bugün 16:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:50 TSİ )
Motosiklet kazası: 1 yaralı
Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Alper Tunga Birinci (37) idaresindeki motosiklet, D-130 Kara yolu Ereğli Mahallesi Çiçek Camisi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz