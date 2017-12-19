Gölcük Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz

Aynı zamanda son teknoloji cihazlarının alımı için çalışmalar sürdürdüklerini aktaranPehlevan, şunları söyledi: "Bu kapsam içinde hastanemizde birçok yenilikler yaptık. Acil servisi ve bugünde hastanemizin oto parkını büyütme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarımız Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Bunun haricinde bizim için önem taşıyan cihazlardır. Hastanemizde her türlü cihazlarımızın olmasına rağmen eksik olanları tespit ederek yenilerini alıyoruz. Hastanemizde eksik olan damar bulma cihazıydı. Bu eksikliği bu gün giderdik. Damar bulma cihazı özellikle çocuklar için tasarlanmış bir cihazdır. Aynı zamanda sağlık için önemlidir. Burada sağlık çalışanlarımızın işini daha da kolaylaştırmış olduk."