Devlet hastaneleri kapatılıyor mu?

CNN Türk televizyonuna açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek, onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz. Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi; şimdi tek yatak, en fazla iki yataklı oda sistemine geçiyoruz. Yoksa işlerliği olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok." dedi.