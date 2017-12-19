CNN Türk televizyonuna açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek, onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz. Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi; şimdi tek yatak, en fazla iki yataklı oda sistemine geçiyoruz. Yoksa işlerliği olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok." dedi.
Bugün 16:58 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 17:01 TSİ )
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu?
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, devlet hastaneleri kapatılıyor mu? sorusuna cevap verdi.
Bugün 16:58 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz