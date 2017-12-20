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Vekillere Eşme Ayvası ikram ettiler

TBMM’ndeki bütçe görüşmelerine verilen arada AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, beraberinde Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, düzenledikleri basın toplantısında lezzeti ve kalitesi ile fark yaratan, ünü yurtiçi ve yurtdışına yayılmış olan Kartepe Eşme Ayvası’nı bir kez daha tanıttılar.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM’nde düzenlediği basın toplantısında “Kocaeli sanayinin başkenti olmasının yanı sıra, tarım, hayvancılık ve turizmde de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Kocaeli ilimizde yer alan, Kış turizmi denildiği zaman akıllara ilk sıralarda gelen, İsmini Kartepe ilçemize veren, 1600 metre yükseklikte 42 km’lik pist alanı ile Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biri olan Kartepe kayak tesisleri akla gelmektedir. Kartepe Belediyemizin yapmış olduğu ilave yatırımlarla şehir merkezinden direk kayak merkezine ulaşım çok daha kolay olacaktır” dedi.

DÖRT ÇEŞİT AYVA

Lezzeti ve kalitesi ile fark yaratan, ünü yurtiçi ve yurtdışına yayılmış olan Kartepe Eşme Ayvası hakkında Milletvekili Şeker “Kartepe ilçemizde bulunan Eşme beldemiz, ayva üretiminin yoğun olarak yapıldığı ender yörelerimizden birisidir. Beldede üretilen ve beldenin adıyla anılan Eşme ayvası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da aranan bir meyvedir. Bardak, Demir, Limon ve Ekmek ayvası olmak üzere dört çeşidi bulunmaktadır. Eşme ayvasının aynı zamanda cezeryesi de yapılmaktadır. Ekonomimize katkı sağlayan eşme ayvasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını sağlamak için her yıl düzenli olarak Kartepe Belediye’miz tarafından Eşme Ayvası Festivali düzenlenmektedir” açıklamasında bulundu.

ÜZÜLMEZ’DEN AYVA İKRAMI

“Eşme Ayvamızın ünü her geçen gün daha da artmaktadır” diyen Milletvekili Şeker “Bu ürünleri üreten, çiftçimize ve onları hiç yalnız bırakmayan hükümetimize, gerektiğin de toprak tahlillerini yaptıran, ziraat mühendisi desteği veren, veteriner desteği veren, fidan, tohum, fide katkısında bulunan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Düzenlenen basın toplantısı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Kartepe Eşme Ayvası TBMM’nde ki basın mensupları ve diğer misafirlere ikram edildi.

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