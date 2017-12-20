Derince, İzmit, Kartepe, Körfez ve Gölcük ilçelerinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya 36 ayrı ekip ile 122 personel katıldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, İlce Emniyet Müdürlükleri, Narkotik, TEM, Trafik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin yanısıra, Narkotik ve Bomba köpeklerinin katılımı ile vapur iskeleleri, tren garı, havalanı ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan uygulamada yazıhaneler, çalışanlar ve gelen dien yolculara GBY kontrolü, üst ve eşya araması gerçekleştirildi. Ayrıca yolcu otobüslerinin bagajları narkotik ve bomba köpekleriyle titizlikle kontrol edildi. Uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yaklasan yılbaşı nedeniyle benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
Bugün 09:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:52 TSİ )
Yılbaşı öncesi huzur operasyonu!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla “Körfez Kapanı—1” uygulaması gerçekleştirildi.
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Bugün 09:11 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz