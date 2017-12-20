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Evinde ölü bulundu!

Karamürsel'de 62 yaşındaki Nermin Kahraman evinde ölü bulundu.

Karamürsel Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda oturan Nermin Kahraman'dan haber alamayan yakınları, polisi aradı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girildi. 112 Acil ekibi, evde yerde bulunan Nermin Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nermin Kahraman'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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