Karamürsel Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda oturan Nermin Kahraman'dan haber alamayan yakınları, polisi aradı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girildi. 112 Acil ekibi, evde yerde bulunan Nermin Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nermin Kahraman'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Evinde ölü bulundu!
Karamürsel'de 62 yaşındaki Nermin Kahraman evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz