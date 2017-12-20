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Suyan düşen vatandaşı kurtarmıştı, yardımı unutulmadı

İzmitli bir vatandaş, kendisine yapılan yardımı unutmadı.

Maksut Vatansever isimli vatandaş, akşam saatlerinde Gölkay’daki yürüyüş parkurunda yürürken dengesini kaybedip suya düştü. Bu sırada bölgede bulunan İzmit Belediyesi güvenlik görevlisi Fatih Deşat hemen vatandaşın yardımına koştu. Vatansever’i sudan çıkaran güvenlik görevlisi ambulans da çağırarak vatandaşa tıbbi müdahalede bulunmasını sağladı.

PARASINI DA BULUP TESLİM ETTİ

Maksut Vatansever isimli vatandaşın suya düştüğü sırada cebindeki 60 lirayı kaybettiğini de öğrenen güvenlik görevlisi, parayı da bularak teslim etti. Bir gün sonra tekrar Gölkay’a gelen Maksut Vatansever, güvenlik görevlisi Fatih Deşat’ı bularak teşekkür etti. Güvenlik görevlisi ise “ ben her insanın yapması gerekeni yaptım” diyerek alçak gönüllülük gösterdi.

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