Duygu sömürüsüne geçit yok!

Özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral, Alemdar Caddesi ve Halkevi'nde bulunan trafik ışıklarında dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri 58 şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Dilencilere Kabahatler Kanunu'na istinaden ceza yazıldığını söyleyen yetkililer vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini de istediler.