Özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral, Alemdar Caddesi ve Halkevi'nde bulunan trafik ışıklarında dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri 58 şahıs hakkında yasal işlem yaptı. Dilencilere Kabahatler Kanunu'na istinaden ceza yazıldığını söyleyen yetkililer vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini de istediler.
Bugün 09:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:29 TSİ )
Duygu sömürüsüne geçit yok!
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapan şahıslara göz açtırmıyor.
Bugün 09:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz