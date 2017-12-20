Kocatepe Mahallesi'ndeki Gölcük Huzurevi'nde kalan 7 kişi, pasta yediktensonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen huzurevi sakinlerinden 3'ü,Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi özel bir hastaneye, 2 kişi ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bugün 09:29 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:31 TSİ )
Huzurevi sakinleri zehirlendi!
Gölcük'te, huzurevinde 7 kişi, yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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Bugün 09:29 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz