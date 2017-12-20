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Polisten kaçarken kaza yaptı!

Darıca'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçtı.

Darıca Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 41 UY 504 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarını dikkate almayan sürücü, otomobille kaçtı. Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi Yusuf Sokak'a giren otomobil, bir servis aracına çarptı. Takipteki polisler, kaza yapan araçtaki M.Y. ve M.S.A.'yı gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:37 TSİ - Asayiş

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