Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki terk edilmiş ve boş binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım işini üstlenen müteahhit firma, Atalar Mahallesi Seyhan Sokak'taki bir inşaatı iş makinesi ile yıkmaya başladı. İş makinesi inşaatı yıkarken yanında bulunan Ahmet ve Halide Kemik çiftinin oturduğu binaya hasar verdi. Yıkım sırasında düşen duvar, Kemik ailesinin bahçesindeki odunluk ve malzeme koydukları tek katlı barakanın çatısı ile bahçeye düştü. Yıkım sırasında evin bahçe duvarı da yıkıldı. Müteahhit, aile ile görüşerek yıkım sonrası zararı telafi edeceklerini söyledi. Müteahhidin gelişigüzel onarım yapması üzerine devreye Körfez Belediyesi girdi. Körfez Belediyesi görevlileri, ailenin mağduriyetinin giderileceğini ve onarımın aslına uygun malzemelerle, istenen şekilde onarılacağını, müteahhidin de uyarılacağını söyledi.
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Kocaeli'de yine yanlış bina yıkıldı!
Körfez'de, iş makinesi ile eski bir inşaatın yıkımı sırasında yanında bulunan bina hasar gördü
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