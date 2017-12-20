Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:43 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:44 TSİ )

Kocaeli'de yine yanlış bina yıkıldı!

Körfez'de, iş makinesi ile eski bir inşaatın yıkımı sırasında yanında bulunan bina hasar gördü

Körfez Belediyesi tarafından ilçedeki terk edilmiş ve boş binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım işini üstlenen müteahhit firma, Atalar Mahallesi Seyhan Sokak'taki bir inşaatı iş makinesi ile yıkmaya başladı. İş makinesi inşaatı yıkarken yanında bulunan Ahmet ve Halide Kemik çiftinin oturduğu binaya hasar verdi. Yıkım sırasında düşen duvar, Kemik ailesinin bahçesindeki odunluk ve malzeme koydukları tek katlı barakanın çatısı ile bahçeye düştü. Yıkım sırasında evin bahçe duvarı da yıkıldı. Müteahhit, aile ile görüşerek yıkım sonrası zararı telafi edeceklerini söyledi. Müteahhidin gelişigüzel onarım yapması üzerine devreye Körfez Belediyesi girdi. Körfez Belediyesi görevlileri, ailenin mağduriyetinin giderileceğini ve onarımın aslına uygun malzemelerle, istenen şekilde onarılacağını, müteahhidin de uyarılacağını söyledi.

Bugün 09:43 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İnşaatta iş kazası! 1 yaralı... mask
İnşaatta iş kazası! 1 yaralı...
Necmiye Kaşka vefat etti mask
Necmiye Kaşka vefat etti
KOÜ'lü teknisyen kalbine yenildi! mask
KOÜ'lü teknisyen kalbine yenildi!
Körfez'de korkutan yangın! mask
Körfez'de korkutan yangın!
Yine iş kazası: İnleye inleye ambulans bindi mask
Yine iş kazası: İnleye inleye ambulans bindi
Kaldırımda yürürken ticari araç çarptı! mask
Kaldırımda yürürken ticari araç çarptı!
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek mask
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek

GALERİ

Van Damme'dan Kocaeli’ye büyük övgü! mask
Van Damme'dan Kocaeli’ye büyük övgü!
Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi... mask
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi...
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır... mask
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır...
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı... mask
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı...
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR