TIR şoförünün 2. cinayeti!

Olay, 4 Temmuz günü Tarsus-Gaziantep Otoyolu Çukurova ilçesine bağıl Şambayadı Mahallesi Tır Denetleme Konaklama Tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda para karşılığı sürücülerle ilişkiye giren 2 çocuk annesi Neslihan A. (36), daha önceden tanıdığı Doğan Yıldırım’la (42) tır içinde birlikte oldu. Yıldırım, 700 lirasını çaldığını ileri sürdüğü kadın ile tırda tartışmaya başlayınca, genç kadın tır sürücüsüne saldırdı. Bunun üzerine Doğan Yıldırım, ekmek bıçağıyla kadını öldürdü. Zanlı daha sonra cesedi çıplak halde tırın yatak kısmına yatırdı. Bir süre sonra da tırın içindeki kanları temizledi. Cesetle birlikte 900 kilometre yol kat ederek Kocaeli’nin Gebze ilçesine gelen tır şoförü, genç kadının cesedini sazlık alana attı.

Karısı eve gelmeyince polise gitti

Genç kadın evine dönmeyince kocası İlker A. (38) polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtları inceleyerek Neslihan A.’nın 41 YR 192 plakalı tıra bindiğini tespit etti. Polis, bir taraftan tır şoförü Doğan Yıldırım’ı kaçmaması için teknik ve fiziki takip altına alırken, diğer taraftan da şoförün çalıştığı şirketle irtibata geçti.

17 yıl önce katil olmuş

Şirket tarafından Yıldırım’a başka tır verilince polis boşta kalan 41 YR 192 plakalı araçta inceleme yaptı. Tırın yatak kısmında yoğun kan lekesine rastlayan polis, cinayeti Doğan Yıldırım’ın işlediğini kesinleştirdi. Mersin’de gözaltına alınan Doğan Yıldırım sorgusunda suçunu itiraf edince mahkeme tarafından tutuklandı. Neslihan A.'yı öldüren katil zanlısı Yıldırım'ın 2000 yılında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde cinayet işlediği ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

11 yıl yattı çıktı

İlk cinayet suçundan 11 yıl hapis yatan Doğan Yıldırım ikinci cinayetini nasıl işlediğini anlattı. Katil zanlısı, “Bekar olduğum için cinsel arzularımı para karşılığında ilişkiye girdiğim kadınlarla gideriyorum. Adını Çiçek olarak bildiğim kadını önceden tanıyordum. Daha önce de birlikte olmuştuk. Olay günü telefonla aradım görüştük. Morali bozuktu ve ona ‘Seni isteksiz gördüm istersen başka zaman beraber oluruz’ dedim. Çiçek bana ‘Sen bana yeter ki para ver. Benim moralim düzelir’ dedi. 100 lira karşılığında iki kez birlikte olduk. Üzerimi giydiğimde 700 lira paramın çalındığını gördüm ve kavga etmeye başladık” dedi.

Katil zanlısı olayı anlatmaya şöyle devam etti:

"Kavga sırasında bana tehditler savurmaya başladı. Üzeri çıplaktı ve bana tekme attı. Ben de kendisini korkutmak için bıçağı elime aldım. Çiçek bana, ‘Öldür beni. Seni yaşatmazlar’ dedi. Ben de bıçağı salladım. Bıçakla koltuk altından yaralandı. Ölünce onu tırın yatağına yatırarak üzerini çarşafla örttüm. Ben de etraftaki kanı temizleyerek üzerimi değiştirdikten sonra Kocaeli’ye gittim. İş yerine yaklaştığımda; cesedi kucağıma alıp sazlık alana taşıdım. Üzerini ot ve çalılarla kapatarak işe döndüm."