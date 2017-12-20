Zehra Coşkun Salih ise yeni görev yeri olan Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak atandı. Yapılan devir teslim törenine, Kocaeli Sağlık İl Müdürü Şenol Ergüney, Başkanlar; Uzan Dr. Mürsel Durmaz, Op . Dr. Onursal Varlıklı, Op. Dr. M.Coşkun Güler, Dr. Arsu Aşı, Dr. Faruk Demirhan, Merkezin Müdür Mehmet Erbağcı, idareci ve yöneticiler Katıldı. Ergüney yeni yerlerinde vazife alan başhekimlere görevlerinde başarılar diledi. Duygusal anların yaşandığı devir teslim töreninde, karşılıklı olarak iki baş hekim birbirlerine başarılar diledi.
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Körfez'e yeni başhekim
Körfez Ağız Dış Sağlığı Merkezi'nde başhekim olarak görev yapan Zehra Coşkun Salih, görevini Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde baş hekim olarak görevinde bulunan Özcan Tekin'e devretti.
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Bugün 10:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz