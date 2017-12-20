Körfez'e yeni başhekim

Zehra Coşkun Salih ise yeni görev yeri olan Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak atandı. Yapılan devir teslim törenine, Kocaeli Sağlık İl Müdürü Şenol Ergüney, Başkanlar; Uzan Dr. Mürsel Durmaz, Op . Dr. Onursal Varlıklı, Op. Dr. M.Coşkun Güler, Dr. Arsu Aşı, Dr. Faruk Demirhan, Merkezin Müdür Mehmet Erbağcı, idareci ve yöneticiler Katıldı. Ergüney yeni yerlerinde vazife alan başhekimlere görevlerinde başarılar diledi. Duygusal anların yaşandığı devir teslim töreninde, karşılıklı olarak iki baş hekim birbirlerine başarılar diledi.