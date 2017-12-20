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Halkevi'ne meydan yapılıyor

Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden Halkevi’ndeki dükkanların kaldırılmasıyla birlikte bölgede yeşil alan ve meydan düzenleme çalışmaları başlayacak.

Bir bölümü Milli Emlak Müdürlüğü’ne bir bölümü de İzmit Belediyesi’ne ait olan bölgeyle ilgili mahkeme süreçlerinin tamamen sona erdiği kaydedildi. Kira süreleri 2012 yılında biten dükkanlar mahkeme süreci devam ettiği için tahliye edilemiyordu. Hukuki sürecin sonuçlanması ve Yargıtay’ca da onamasının ardından bölgenin imar planlarında yer aldığı gibi yeşil alan ve meydan olarak düzenleneceği açıklandı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından D-100 tarafındaki dükkanların boşaltılmasıyla ilgili gerekli tebligatların yapıldığı ve yeşil alan ve meydan çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağı öğrenildi Çevre düzenleme çalışmalarının bölgeye ayrı bir değer katacağı kaydedildi.

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Yorumlar

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Hakan - Yıllardan beri izmit'in tam kalbinde bir ayıp olan bu bölge nihayet metropol bir kent'e yakışır şekilde düzenlenecek.Görsel estetik açısından İzmit için talihsiz bir barakalar topluluğu nihayet temizlenecek

Yanıtla . 2Beğen 20 Aralık 12:05

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