Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Kocaeli Üzerinden İstanbul iline sevk edileceği öğrenildi. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, izlemeye alşınan bir otomobil Kocaeli’ne girdikten sonra TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Araçta bulunan 2 şahıs üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmil halde 46 kilo 300 gram eroin elegeçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.
Bugün 10:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:22 TSİ )
Zulalanmış şekilde uyuşturucu bulundu!
Kocaeli'de, Narkotik ekiplerince şüphelenilerek durdurulan bir otomobilin içerisinde zulalanmış halde 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Bugün 10:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz