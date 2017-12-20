MHP Körfez İlçe Güney Mahallesi temsilcisi Aziz Akçan, marketten aldığı şeker paketini açarak çocuklarına vermek istedi. Lolipopu uzatırken üstündeki lekeye dikkat eden Akçan, bunun bir kurt olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlgili firmayı arayan ve durumu anlatan Akçan böyle bir şeyin imkansız olduğu cevabını aldı. Akçan şeker paketini alarak yetkili yerlere şikayette bulunacağını belirtti.
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Lolipopun içinden çıkana bakın
Lolipop şekerinin içinden çıkan kurt şaşkınlık yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz