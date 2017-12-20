30 Eylül tarihinde gerçekleşen ilçe kongresiyle birlikte çalışmalara başlayan AKP İzmit teşkilatında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 19 mahalle başkanının atamasından sonra üçüncü etapta yer alan 11 mahalle başkanları da yetki belgelerini aldı. Programa AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi.

SİYASET MAHALLEDE BAŞLAR

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz programda gerçekleştirdiği konuşmada, 53 mahallemizin ilk etabını yaklaşık 1 ay önce atamıştık. 53 mahallemizin mahalle başkanımızın atamasını tamamlıyoruz. Dip diri bir şekilde de bundan sonra AKP’nin bayrağını daha yükseklere taşımak için mücadelemizi yapacağız. Siyaset mahallede başlar. Siyaset mahalleden başlamazsa üstteki siyasetin kimseye faydası olmaz. Mahallelerimiz bizim uç beylerimiz. Mahalleyle ilgili bir sıkıntı olduğunda başvuracağımız kişiler mahalle başkanlarıdır. Bu parti bizim geleceğimiz ve çocuklarımız için de gerekli. Bizim kongrelerimizde oy kullanmaya gelmeme, küskünlük, kavga gibi durumlar olmaz” şeklinde konuştu.

“BU BAYRAK YARIŞIDIR”

2019’da 3 tane seçimimiz var. Bu seçimler çok önemli” diyen başkan Ayaz sözlerini, “Halkımızla bundan sonra daha fazla bir arada olacağız. İnsanlarımızın bekledikleri bizden ilgi alaka. Biz birliğimizi kaybetmediğimiz müddetçe güzel çalışmalar yaparız. Mahalle koordinasyon toplantıları yapacağız. Bu toplantılarını hızlıca başlatmamız lazım. Bir an önce mahalle yönetimlerinizi oluşturmaya başlayın. 2019 öncesi neler yapmamız gerektiği hakkında sizlerden fikir almamız gerekiyor. Biz sizlere güveniyoruz. Siz bu davanın yolcularısınız. Yüzde 55 civarında mahalle başkanlarında bir değişim yaşadık. 53 mahallenin 29’unda değişim oldu. Bu bayrak yarışıdır. Her sokaktan bir arkadaşımız yönetiminizde olsun. 2019 seçimlerinin milletimiz açısından hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.

İŞTE ATANAN MAHALLE BAŞKANLARI

Akçakoca Mahallesi - Harun Şahin

Hazıhızır Mahallesi - Lokman Hekim Yılmaz

Kozluk Mahallesi - Samet Aktaş

Sanayi Mahallesi – İsmail Moğultay

Şirintepe Mahallesi – Şaban Akbudak

Gündoğdu Mahallesi – Erkan Özön

Kuruçeşme Fatih Mahallesi – İbrahim Yavuz

Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi – Mehmet Ali Pekin

Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi – Mehmet Eker

Kuruçeşme Doğan Mahallesi – Musa Yazıcı

Zabıtan Mahallesi – Hüseyin Duymuş