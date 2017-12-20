Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:55 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:56 TSİ )

11 mahalle başkanı yetki belgesini aldı

AKP İzmit ilçe teşkilatı tarafından 11 mahalle başkanına yetki belgesi parti binasında gerçekleştirilen törenle dağıtıldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yaptığı konuşmada, “Yüzde 55 civarında mahalle başkanlarında bir değişim yaşadık. 53 mahallenin 29’unda değişim oldu” dedi

30 Eylül tarihinde gerçekleşen ilçe kongresiyle birlikte çalışmalara başlayan AKP İzmit teşkilatında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 19 mahalle başkanının atamasından sonra üçüncü etapta yer alan 11 mahalle başkanları da yetki belgelerini aldı. Programa AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi.

SİYASET MAHALLEDE BAŞLAR

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz programda gerçekleştirdiği konuşmada, 53 mahallemizin ilk etabını yaklaşık 1 ay önce atamıştık. 53 mahallemizin mahalle başkanımızın atamasını tamamlıyoruz. Dip diri bir şekilde de bundan sonra AKP’nin bayrağını daha yükseklere taşımak için mücadelemizi yapacağız. Siyaset mahallede başlar. Siyaset mahalleden başlamazsa üstteki siyasetin kimseye faydası olmaz. Mahallelerimiz bizim uç beylerimiz. Mahalleyle ilgili bir sıkıntı olduğunda başvuracağımız kişiler mahalle başkanlarıdır. Bu parti bizim geleceğimiz ve çocuklarımız için de gerekli. Bizim kongrelerimizde oy kullanmaya gelmeme, küskünlük, kavga gibi durumlar olmaz” şeklinde konuştu.

“BU BAYRAK YARIŞIDIR”

2019’da 3 tane seçimimiz var. Bu seçimler çok önemli” diyen başkan Ayaz sözlerini, “Halkımızla bundan sonra daha fazla bir arada olacağız. İnsanlarımızın bekledikleri bizden ilgi alaka. Biz birliğimizi kaybetmediğimiz müddetçe güzel çalışmalar yaparız. Mahalle koordinasyon toplantıları yapacağız. Bu toplantılarını hızlıca başlatmamız lazım. Bir an önce mahalle yönetimlerinizi oluşturmaya başlayın. 2019 öncesi neler yapmamız gerektiği hakkında sizlerden fikir almamız gerekiyor. Biz sizlere güveniyoruz. Siz bu davanın yolcularısınız. Yüzde 55 civarında mahalle başkanlarında bir değişim yaşadık. 53 mahallenin 29’unda değişim oldu. Bu bayrak yarışıdır. Her sokaktan bir arkadaşımız yönetiminizde olsun. 2019 seçimlerinin milletimiz açısından hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.

İŞTE ATANAN MAHALLE BAŞKANLARI

Akçakoca Mahallesi - Harun Şahin

Hazıhızır Mahallesi - Lokman Hekim Yılmaz

Kozluk Mahallesi - Samet Aktaş

Sanayi Mahallesi – İsmail Moğultay

Şirintepe Mahallesi – Şaban Akbudak

Gündoğdu Mahallesi – Erkan Özön

Kuruçeşme Fatih Mahallesi – İbrahim Yavuz

Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi – Mehmet Ali Pekin

Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi – Mehmet Eker

Kuruçeşme Doğan Mahallesi – Musa Yazıcı

Zabıtan Mahallesi – Hüseyin Duymuş

Bugün 10:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP İzmit kadınlarda kongre günü mask
CHP İzmit kadınlarda kongre günü
Vekillere Eşme Ayvası ikram ettiler mask
Vekillere Eşme Ayvası ikram ettiler
MHP'den son 4 yılda 60 kişi ihraç edildi mask
MHP'den son 4 yılda 60 kişi ihraç edildi
Ceyhan: Ter dökmezsek seçimden sonra gözyaşı dökeriz mask
Ceyhan: Ter dökmezsek seçimden sonra gözyaşı dökeriz
CHP'nin seçim sloganı belli oldu mask
CHP'nin seçim sloganı belli oldu
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı! mask
Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Ayıp… Çok ayıp... mask
Ayıp… Çok ayıp...
Genç Kandıralar Derneği bu işi çok iyi yapıyor! mask
Genç Kandıralar Derneği bu işi çok iyi yapıyor!
İşte kazalar böyle yaşanıyor... mask
İşte kazalar böyle yaşanıyor...
Dünyanın en büyük 10 projesinden biri, havadan böyle görüntülendi... mask
Dünyanın en büyük 10 projesinden biri, havadan böyle görüntülendi...
Van Damme'dan Kocaeli’ye büyük övgü! mask
Van Damme'dan Kocaeli’ye büyük övgü!
Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR