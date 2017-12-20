Artvinliler Emiroğlu’nu ağırladı

Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği (KADER) tarafından kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Programa KADER Başkanı Mikail Kalyoncu’nun yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KADER yönetim kurulu üyeleri ve Kocaeli Kandıralılar Beylerbeyliler Dernek Başkanı Ayhan Ayyıldız, katılım gösterdi.

ÖNCE KOCAELİLİYİZ SONRA ARTVİNLİ

Programda konuşan KADER Başkanı Mikail Kalyoncu, “Bizler 2006’DA Körfez’de doğan Kocaeli’de büyüyen bir derneğiz. Yaklaşık 11 tane Artvin kardeş derneğimiz var. Yaklaşık 300 binin üzerinde Artvinli var Kocaeli’de. Özellikle Gölcük ve Karamürsel’de ciddi bir nüfus var. Artvinli İş adamlarıyla bir araya gelmek bizim için önemli. Artvinli gençlerin istihdamı için onlarla sıkı temas halindeyiz. Bürokratlarımızla da dirsek teması yapıyoruz. Üçüncü çalışmamız da muhtarlarla bir araya gelmek. Kocaeli’deki Artvinlilerin daha güçlü olmasını hedefliyoruz. Kahvaltı programlarımızı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Artvinliler görevinin hakkını verir. Önce Kocaeliliyiz sonra Artvinliyiz mantığıyla hareket ediyoruz. Geldiğimiz nokta oldukça etkin bir noktadır” şeklinde konuştu.

GÖNÜLDEN DESTEK OLURUZ

Kalyoncu’nun ardından söz alan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, “Sosyal sorumluluklarını yerine getiren, dayanışmasını en güzel şekilde sergileyen Artvinliler Derneğine teşekkür ediyorum. Bu örnektir. Ben 300 bin kişilik Artvinli nüfusu olduğunu ben bilmiyordum. Bu bir güç teşkil eder. Toplumsal konularda ses çıkaran dernek olmak çok önemlidir. Pek çok dernek tabela derneği olmaktan öteye geçmez. Bundan sonraki çalışmalarınız bundan daha iyi olacaktır. Bizler gönülden dualarla destek oluruz. Bir kere de İnşallah Artvin’de bir arada oluruz” ifadelerini kullandı.