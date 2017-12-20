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Bugün 11:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:11 TSİ )

O günlerde dükkanlar 24'e kadar açık olsun!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, belli bir saati geçtikten sonra alkollü içki satan dükkanlara verilen cezaların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken ayrıca, yılbaşı gibi özel gecelerde alkollü içki satışının gece yarısına kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Hem büyük şirketlerin rekabeti altında ezilen hem de zor şartlarda geçimini sürdürmeye çalışan esnafın rahat nefes alması gerektiğini kaydeden Palandöken, “Kaçak tekel ürünleri insan sağlığına zararlı olduğu gibi devletin de vergi kaybına uğramasına sebep olmaktadır. Esnafımız ise kaçak ürünler sebebiyle gelir kaybına uğramaktadır. En önemlisi de kira ödeyen, vergi veren esnafın ekmeği kaçakçılar yüzünden küçülüyor. Şöyle ki belli saati geçtikten sonra satış yapan ve 40 bin TL bile etmeyen dükkana 40 bin TL ceza veriliyor. Bu cezalar ödenebilir ve makul seviyelere çekilmeli. Yılbaşı gibi özel günlerde dükkan kapatma saatlerinin gece yarısına kadar çekilmesi, esnafın biraz daha rahat nefes almasını sağlar” ifadelerini kullandı.

“PİYASADA DENETİM BOŞLUĞU VAR”

Yılbaşını fırsat bilen kaçakçıların bu dönemde piyasaya kaçak tekel ürünleri sürmeye çalıştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ”Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) her sene yılbaşından önce ülke genelinde denetim yaptırarak sahte tekel ürünlerini önlemeye yönelik tedbirler alır. Ancak şu an TAPDK yönetiminin atanmaması sebebiyle piyasada denetim boşluğu yaşanıyor. Bu denetim boşluğu bir an önce doldurulmalı ve yılbaşı öncesi sahte tekel ürünlerinin satışı mutlaka engellenmeli” dedi.

“KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM ETMELİ”

Yeni yıla sayılı günler kala kaçak tekel ürünlerinin piyasaya sürülmeye çalışıldığına ilişkin çeşitli duyumlar aldıklarını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kaçakçılar her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı kutlamalarını fırsata çevirerek kaçak tekel ürünlerini piyasaya sürmek için fırsat kolluyor. Bu fırsatçıların önüne geçen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda (TAPDK) ise şu an yönetim boşluğu var. Tekel ürünleri satarak faaliyet gösteren yaklaşık 160 bin esnafımız, özellikle yılbaşı öncesinde kaçakçılıkla mücadele için TAPDK denetimlerinin artırılmasını bekliyor. Yılbaşına denk gelen bu kritik dönemde TAPDK'daki yönetim boşluğu bir an önce doldurulmalı. Vatandaşlarımızın yeni yıla mutlu ve huzurlu girebilmesi için kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam etmeli” diye konuştu.

Bugün 11:06 TSİ - Ekonomi

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