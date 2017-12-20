Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programı belli oldu

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, dün parti binasında basın açıklaması gerçekleştirerek gündemi değerlendirdi. Sarıbay ayrıca 23 Aralık Cumartesi günü il binasının açılış programına gelecek olan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun programı hakkında da bilgiler verdi. Açıklamaya Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve İl Saymanı Naim Keskin de katılım gösterdi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN PROGRAMI

Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü saat 10.30’da ilimizde olacak. Yahya Kaptan turnikelerinde karşılayacağız ve Gölcük’e My Live adlı kafeye geçeceğiz. Burada STK, muhtarlar ve azalar ile buluşacak. Daha sonra saat 13.30’da Ticaret Odası’na gideceğiz. Orada da ticaret odası üyelerine konuşma yapacak. Saat 15.00’de ise il binasının açılışı yapılacak. Sokağı tamamen balonlarla ve bayraklarla süsleyeceğiz” dedi.

İL KONGRESİ ŞENLİK HAVASINDA OLACAK

Yoğun bir tempoda örgüt içi seçimler yapıldığını dile getiren Sarıbay, “11 ilçede seçimlerimiz tamamlandı. Ayrıca 12 ilçemizden 1 ilçe başkanımızın genel kurulu Karamürsel kongresi 12.00-13.00 arasında yapılacak” diye konutu. 7 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan İl kongresi hakkında bilgi veren Sarıbay, “İl kongresinin şenlik havasında mahalli yönetimlerin alınacağı sinyallerinin verileceği bir kongre olacağına inanıyorum. 22 Aralık Saat 10’da KYÖD’de bu binanın yapımına katkı veren yaklaşık 50 arkadaşlarımıza plaket takdim edilecek. 12 ilçe başkanımızı da davet ettim” şeklinde konuştu.

MASA İÇİN DAHA KARAR VERMEDİM

İl başkanları toplantısına 2 ay ara veren Sarıbay, yeniden masaya dönecek misiniz? sorusuna yanıt verdi. Sarıbay, “Daha önce toplantı için tutanak tutun dedim. Yeni bir parti kuruluyor, masaya davet edilmemesi konusunda görüş bildirildi. Objektif olarak davranılmadı. Benim partilim toplantılara katılmama sıcak bakmıyordu. Bu yüzden ara verdim. Dönüp dönemeyeceğime daha karar vermedim” diye konuştu. Öte yandan Sarıbay, hem Cumartesi günü yapılacak olan parti binası açılışına hem de 7 Ocak’ta yapılacak olan il kongresine 7 siyasi parti il başkanlarını davet ettiğini açıkladı.

13 BELEDİYEYİ ALMAK İSTİYORUM

7 Ocak tarihinde yapılacak olan il kongresi için iddialı açıklamalarda bulunan Sarıbay, “Benim bu partide daha yapacak çok işlerim var. Bu parti de daha önce gece kondu gibi binada oturuluyordu. Daha çok şeye ihtiyacımız var. Parti minibüsü gibi. Ne bina ne herhangi bir şey önemli değil. Ben bu şehirde 13 belediyi aldıran bir siyasi parti il başkanı olmak istiyorum. Birbirimize destek olmalıyız. Çapsız olmamak lazım, büyük düşünelim. Bizim pozitif enerjimizi düşürmek gibi bir niyetimiz olmamalı. Biz nasıl 1989 yılında bu şehri Sefa Sirmen döneminde ayağa kaldırdık. Yine aynısı yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı