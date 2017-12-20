Kocaeli Sanayi Odası tarihi rekorunu kıracak

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Aralık ayı meclis toplantısı dün Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Meclisin bu ay ki konuğu Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aileler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu oldu. Meclise KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Mecliste odanın 2017 yılı bütçesi 12 milyon 40 bin TL olarak açıklanırken 2018 yılı oda bütçesi ise 13 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Meclis sonrasında KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin 3’ncü AR-GE Proje Pazarı Sonuçları konulu sunum ve ödül töreni gerçekleştirildi.

TARİHİ REKORUMUZU KIRACAĞIZ

Mecliste konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; Kasım ayında ihracat 1,9milyar dolar, ithalat 4,6 milyar dolar oldu. İlimiz ihracatında geçen yılın temmuz ayından bu yana kesintisiz artış gerçekleştiriyoruz. Bu artışta sektörler arasında en fazla paya, otomotiv ve yan sanayinin sahip olduğunu biliyoruz. İkinci sırada kimya sanayi var. İlimiz dış ticaretinde ocak-kasım dönemine baktığımızda; ihracat yüzde 29,5, ithalat yüzde 16,5 arttı. İlimiz 11 aylık dönemde ülkemiz ihracatının yüzde 14,6’sını, ithalatının yüzde 20,3’ünü karşıladı. Ayrıca il olarak bu yıl ihracatta tarihi rekorumuzu kıracağız” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARTTI

Zeytinoğlu, “Kapasite kullanımında görülen bu artış, önümüzdeki dönem açısından da sanayi büyümesinde hızlı temponun devam edeceğine işaret ediyor. Kocaeli sanayi kuruluşlarının ekim ayı kapasite kullanım oranı yüzde 71, geçen yıldan 0,2 puan fazla. Hem ilimiz hem Türkiye genelinde kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta otomotiv sanayinin etkisini görüyoruz. Otomotiv sektörü kapasite kullanım oranı; Türkiye yüzde 87, Kocaeli yüzde 80 oranında oldu” diye konuştu.

15 TEMMUZ’UN ETKİSİ SİLİNDİ

İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10,6, 2016 eylül ayının 0,7 puan gerisinde olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Genel trende göre bu aylarda mevsimsel etkilerle artış beklerdik. Bunda Kredi Garanti Fonunun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkisi oldu. Geçen yılın eylül ayından bu yana 1 milyon 233 bin kişinin istihdam edildi. Suriyeli işgücünü hesaba kattığımızda ise bu rakam 2 milyonu geçmektedir. 2016'da ise bir önceki yıla göre bu rakam sadece 408 bin kişiydi. Geçen sene ile kıyasladığımızda 15 Temmuz’un etkilerinin silindiğini görüyoruz. Biz, işsizlikte sağlıklı ve sürdürülebilir gerileme için ihracata yönelik sanayinin istihdam yaratmasını özellikle istiyoruz” şeklinde konuştu.

4 ANA DALDA İNCELENDİ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Hüseyin Özgür Ünsal, Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan Atapek, Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Kasım Baynal, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Ahmet Balkaya, KSO Üyesi Sanayici Nurten Canayakın, ve Hakan Kalay‘dan oluşan jüri tarafından projelerin sahiplerinin sunumları dinlendi. Ulusal -Uluslararası bazda özgünlük, AR-GE ve inovasyon yönü ve uygulanabilirlik- katma değer- ticarileşebilirlik olmak üzere 4 ana dalda inceleme yapıldı.

AR-GE PROJE PAZARINDA ÖDÜL ALANLAR

1 Birincilik ödülü

LOKAL TEDAVİ İ İN YENİ ISIYA HASSAS AMİN-FONKSİYONEL POLİLAKTİD-PEG JELL, Doç. Dr. Olcay MERT- M. Onur ARICAN, Sezgi ERDOĞAN, Kocaeli üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

2 İkincilik Ödülü

ANTİMİKROBİYEL RE İNE SENTEZİ, İlay Ceren ACAR, İZEL KİMYA SAN. TİC. A.Ş Boya ve vernik sanayinde yaygın olarak kullanılan sentetik reçine üretmektedir.

3 Üçüncülük Ödülü

SİNEKTEN PROTEİN IKARMAK, Esra SERBES, İşletme Sahibi Naturansa Ekolojik Teknoloji Ürünleri Üretim Tic. Ltd. Şti. KOÜ Teknopark AŞ. Bulunan Ar Ge Firmasıdır.

4 Mansiyon (Toplum Yararına Proje) ödülü,

ENGELLİ LİFTİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS, MİNİBÜS VE BENZERİ ARA LARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BİR ENGELLİ LİFTİ, Deniz ÖZBEK, Gölcük Makine, Engelli Asansörleri ve sistemlerinin üretim, satış ve ilgili tüm hizmetleri.