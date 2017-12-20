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PKATU, görücüye çıktı

Ercan Elektrik, yaklaşık bir senedir beklediği TEDAŞ’ın Polimer Kablo Tuğlası (PKATU)’nun elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılabilirlik onayını aldıktan sonra Ankara’da düzenlenen 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF)’te ve İstanbul’da düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi ve sergisi (EEMKON 17)’de görücüye çıktı.

Kongre katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Polimer Kablo Tuğlası (PKATU) ile ilgili ürünün mucidi, Ercan Elektrik Genel Müdürü Ali İhsan Ercan standı ziyaret edenleri bilgilendirdi ve ürün ile ilgili sorulan bütün soruları cevaplandırdı.

İLGİDEN MEMNUN

Pkatu’ya gösterilen ilgiden memnun kalan Ercan Elektrik Genel Müdürü Ali İhsan Ercan, açıklamalarda bulundu. Polimer Kablo Tuğlasısayesinde başta enerji kayıpları olmak üzere birçok sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşmakta olduğunu belirten Ercan, PKATU İle ilgili şunları söyledi. "Satışa sunduğumuz Polimer Kablo Tuğlası'nın, enerji alt yapı iletim hatlarından kaynaklanan ve trafo merkezleri ve enerji santrallerindeki enerji kayıpları gibi birçok sorunu ve altyapı şebeke kablo arızalarını tamamen ortadan kaldırıyor. Ürünümüzün adı Polimer Kablo Tuğlası, kısaca (PKATU) Bizim tescilli bir markamız olup ürünlerimizde patentlidir. Bahsettiğimiz ürün yer altı A.G. ve O.G. kablo döşemelerinde kablolar arasında ve kablo üzerinde koruyucu malzeme olarak kullanılıyor bu ürün sayesinde yeraltında kullanılan enerji kablolarının hasar görmesi engellemiş oluyor. Polimer kablo tuğlası yeraltında yaşanan kablo arızaların tamamının ortadan kaldırıyor. Geri dönüşüm malzemesi olarak polipropilen (PP) bir ürün olan PKATU hafif ve pratik oluşu kullanıcı firmaların daha çok iş üretmesine, darbelere, ısıya ve asitlere karşı aşırı dayanımı sayesinde uzun yıllar toprak altında kalarak enerji kayıplarının ve şebeke arızalarının önüne geçmiş oluyor’ dedi. Uygulayıcı firmalar ve enerji üretici firmaların yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bu ürünün yıllardır aranan özlenen ve zaruri ihtiyaç duyulan bir ürün olduğunu fuarlarda konuştuğumuz katılımcılardan öğrenmiş olduk.

TESLA'YI ANDI

Üretmiş olduğumuz bu ürün sektörümüzde bir devrim niteliğinde olup, sektörümüze ve tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üzüldüğüm tek konu Pkatu vitrinde sergilenen bir ürün olmayışıdır. Müşteri ürünü alıp toprağın altına koyuyor ve üzeri kapatılıyor. Bizim için değerli olanları da günü ve zamanı geldiğinde toprağın altına koymuyor muyuz. Yaşantımızda değerli olan ne varsa hepsi maalesef toprak altında. İnsanlığa ve sektörümüze en büyük buluşu yapan Nicola Tesla’yı anmadan geçemeyiz, önünde saygıyla eğiliyorum. PKATU ürünümüzü tüm dünya insanlarının hizmetine sunmaktan bahtiyarız" dedi.

Bugün 11:52 TSİ - Ekonomi

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