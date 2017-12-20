Canan Dağdeviren, KPSS sorusunda çıktı

Körfez ilçemizde doğup büyüyen giyilebilir kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren'in ismi binlerce devlet memurunun girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularında geçebiliyor. Sınava çalışan adaylar, Uzman Kariyer deneme kitapçığında güncel bilgiler kısmında çıkan bir sorunun şıklarında karşılaştı. Cevap Canan Dağdeviren olmasa da Kocaeli'nin gururu Körfezli bilim insanı Dağdeviren'in isminin binlerce kişinin senelerini verip hazırlandığı bir sınavda karşımıza çıkması uzak bir ihtimal değil.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren (d. 4 Mayıs 1985, İstanbul), Türk fizik mühendisi,HarvardÜniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk.

İlk ve orta eğitiminiKocaeli'nde yaptı. 2007’deHacettepeÜniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Sabancı ÜniversitesiMalzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap; ikinci iseErdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eser. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonun düşük olduğu zamanlarda Mustafa KemalAtatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.

BAŞARILARI

Forbes dergisinin ‘30 yaşından küçük 30 bilim insanı’ listesine girdi

Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçildi.

MIT Technology Review’un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

Illinois Innovation Prize