CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ın küçük kızı Gizem Sarıbay Öztürk önceki gün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Alisa adında bir kız çocukları bulunan Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çifti ikinci çocuklarını önceki gün kucaklarına aldılar. Mirza adı verilen küçük bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Av. Cengiz Sarıbay da 4.’üncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Av. Nurdan Sarıbay-Av. Cengiz Sarıbay çiftinin büyük kızları Av. Feyza Sarıbay Olgaç-Serhat Olgaç çiftinden Doruk ve Demir, küçük kızı Av. Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çiftinden Alisa ve Mirza olmak üzere dört torunları bulunuyor.
Bugün 12:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Sarıbay 4. kez dede oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 4. kez dede oldu. İki kız çocuğu olan Sarıbay’ın 4. torunu Mirza bebek önceki gün dünyaya geldi
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Bugün 12:16 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz