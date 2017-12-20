Sarıbay 4. kez dede oldu

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ın küçük kızı Gizem Sarıbay Öztürk önceki gün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Alisa adında bir kız çocukları bulunan Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çifti ikinci çocuklarını önceki gün kucaklarına aldılar. Mirza adı verilen küçük bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Av. Cengiz Sarıbay da 4.’üncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Av. Nurdan Sarıbay-Av. Cengiz Sarıbay çiftinin büyük kızları Av. Feyza Sarıbay Olgaç-Serhat Olgaç çiftinden Doruk ve Demir, küçük kızı Av. Gizem Sarıbay Öztürk-Yener Öztürk çiftinden Alisa ve Mirza olmak üzere dört torunları bulunuyor.