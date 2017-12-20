Kandıra’dan Başiskele’ye kınama!

Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’na dahil Kandıra Gençler Birliği Belediyespor ile Başiskele Belediyespor arasında geçtiğimiz günlerde Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçın bitiminde kavga çıktı. Kandıra Gençler Birliği Belediye Spor Kulüp Başkanı İsmail Aysu, teknik sorumlu Ayhan Oyan ve ekibinden yaşanan üzücü olayları kınayan bir mesaj geldi. Sporun kardeşlik ve barış olduğunu vurgulayan Kandıra Gençler Birliği Belediye Spor Kulübü Başkanı İsmail Aysu, ‘Başiskele Arslan Kulaksız Stadında, Kandıra Gençler Birliği Belediye Spor ve Başiskele Belediye Spor arasında oynanan maçı takımımız 4-1 kazandı. Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden oyuncularımız stat çıkışında saldırıya uğradı. Yüzlerine ağır darbe alan oyuncularımız hastane raporlarını alarak gerekli adli mercilere şikayetlerde bulundu. Spor centilmenliktir ve spor adına yapılan tüm aktivitelerde yöneticilerin bu tür şiddetin içinde bulunmasını kınıyorum. Suçluların cezalandırılmasında da takipçi olacağımızı belirterek, gelişmeyi kamuoyuna saygıyla duyurmak isterim” dedi.