KOÜ seminere doymuyor

Moderatörlüğünü Okutman Rıza Erdal’ın yaptığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu ve Aspor sunucusu Mustafa Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Futbolda Teknoloji Kullanımı’ paneline Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, akademisyenler, ilimiz spor yöneticileri ve öğrenciler ilgi gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okutulan; Organizasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı Dersi kapsamında gerçekleştirilen panelde, dünya futbolunda kullanılan video hakem uygulamaları (VAR) hakkında bilgi verilerek, ülkemizdeki uygulamalar tartışıldı.