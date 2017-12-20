Moderatörlüğünü Okutman Rıza Erdal’ın yaptığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu ve Aspor sunucusu Mustafa Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Futbolda Teknoloji Kullanımı’ paneline Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı, bölüm başkanları, akademisyenler, ilimiz spor yöneticileri ve öğrenciler ilgi gösterdi. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okutulan; Organizasyon Yönetimi Uzmanlık Alanı Dersi kapsamında gerçekleştirilen panelde, dünya futbolunda kullanılan video hakem uygulamaları (VAR) hakkında bilgi verilerek, ülkemizdeki uygulamalar tartışıldı.
Bugün 12:21 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
KOÜ seminere doymuyor
Rt arda seminerlerle, kentin spor gelişimine katkı sağlamaya çabalayan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ‘Futbolda Teknoloji Kullanımı’ paneli gerçekleştirdi.
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Bugün 12:21 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz