Satranççılar Nihal Atsız’ı andı

Turancı Hareket Platformu Kocaeli İl Başkanlığı tarafından H.Nihal Atsız'ı anma etkinlikleri kapsamında amatör satranç severlere yönelik satranç turnuvası düzenlendi. Atsız Kültür Evi’nde düzenlenen turnuvaya, farklı yaşlarda çok sayıda Türkçü genç katıldı. Dereceye girenlere H.Nihal Atsız kitapları ve çeşitli ödüller verildi.

YOL-BAŞÇI NİHAL ATSIZ ANILDI

Turnuvaya ev sahipliği yapan THP Kocaeli İl Başkanlığı Yöneticisi Burak Öztürk “Öncelikli amacımız Türkçü nesiller yetiştirmek. Bunu yaparken de bilinçli, okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bir nesil yetiştiğini görmek bize gurur veriyor. Böyle bir neslin yetişiyor olmasının, Başbuğ M. Kemal Atatürk ve yol-başçımız H.Nihal Atsız'ın ruhlarını şad etmesini umut ediyoruz. Bugün bu turnuvaya katılan ve düzenlenmesinde emeği geçen Türk gençlerinin gözlerindeki ışıktan da görülüyor ki bu ülkenin geleceği; birilerinin yetiştirmeye çalıştığı gibi düşünmeyen ve sorgulamayan nesiller değil, aksine damarlarındaki asil kanın farkında olan Türkçü gençler olacak” dedi.