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Karateciler İstanbul’dan 8 madalya ile döndü

Kağıtsporlular 6.Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda 8 madalya kazandı

Dünya Kültür Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen 6. Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda Minik, Yıldız, Ümit, Genç Büyük ve Veteran kategorilerinde yapıldı. Başarılı mücadeleler çıkaran Kağıtsporlu karateciler, toplamda 7 ferdi ve 1 takım derecesi kazandı.

8 MADALYA KAZANDILAR

27 ülkeden 2020 sporcunun mücadele ettiği önemli turnuvaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler de mücadele etti. Uluslararası turnuvaya mavi beyazlı kulüp 13 sporcusu ile katıldı. Üstün performans sergileyen Kağıtsporlu karateciler toplamda 7 ferdi ve 1 takım derecesi kazandı.

ÜMİT GENÇ TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU

Ferdi kategorisinde derece yapan sporculardan; Gençler 53 kiloda Gülsen Demirtürk 1., Ümitler 63 kiloda Ahmet Bulut 1., Yıldızlar 63 kiloda Kadir Kaan Bekler 1., Ümitler +70 kiloda Eren Gider 1., Ümitler 45 kiloda Gökdeniz Akdemir 2., Gençler 55 kiloda Rıdvan Güler 2., Ümitler 47 kiloda Simay Tokcan 3. oldu. Takımlarda ise Gülsen Demirtürk, Rabia Şentürk ve Fatmanaz Yenen’den oluşan Ümit Genç takımımız turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular kürsüye çağrılarak madalya ve kupalarını aldı.

Bugün 12:23 TSİ - Spor

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