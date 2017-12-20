Kandıra Çarşı Mahallesinde 1600 TL parasını kaybeden Sadettin Alçın, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırma çalışmalarının ardından bulunan para sahibine teslim edildi. Duyarlı çalışmalarından dolayı Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Sadettin Alçın, kaybettiği 1600 TL’yi bulmanın sevincini yaşadı. Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşlara kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtti.
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1600 lirasını kaybetti
Kandıra Çarşı Mahallesinde 1600 TL parasını kaybeden Sadettin Alçın, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz