1600 lirasını kaybetti

Kandıra Çarşı Mahallesinde 1600 TL parasını kaybeden Sadettin Alçın, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırma çalışmalarının ardından bulunan para sahibine teslim edildi. Duyarlı çalışmalarından dolayı Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Sadettin Alçın, kaybettiği 1600 TL’yi bulmanın sevincini yaşadı. Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, vatandaşlara kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirtti.