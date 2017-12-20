Beşiktaş’ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı rövaşeta golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto’ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu. Beşiktaş’ın Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas’ın koruduğu kaleyi avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Tosun’un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrı bir tesadüf olarak dikkat çekti.
Bugün 12:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz