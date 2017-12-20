Kocaeli Gayrimenkul’den yeni yıla özel kampanya

“En fakir insan parası olmayan değil bir hayali olmayandır” anlayışıyla sektörde öncü olmaya ve her geçen gün büyümeye devam eden Kocaeli Gayrimenkulden yeni yıla özel kampanya. Kampanya bizden, gayrimenkullerinizi alırken- satarken bizleri aramakta sizden diyerek bilgi veren genç iş adamı Hakan Sin,"Yeni yılda dairelerinizin, dükkanlarınızın DASK’ı, arsalarınızın ve tarlalarınızın aplikasyon çalışması ve ücretsiz ekspertiz hizmeti bizden. Gelin gayrimenkul hayallerinizi birlikte kuralım. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini bize bırakın” dedi.
Kampanyadan faydalanmak için;
Merkez: Karabaş Mah. Rauf Orbay Sokak No: 7 İzmit
Tel:02623240200 fax: 02623210002
Körfez: Güney Mahallesi Eşref Bitlis Cad No: 95 d.4 Körfez
Tel: 02625250200 GSM:05327832448 – 05533531041
www.kocaeligayrimenkul.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz