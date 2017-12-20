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Bugün 13:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Kocaeli Gayrimenkul’den yeni yıla özel kampanya

“Sizler için büyüyoruz” sloganıyla gayrimenkul sektöründe öncü olmaya devam eden Kocaeli Kocaeli Gayrimenkul & Danışmanlık’tan yeni yıla özel kampanya

“En fakir insan parası olmayan değil bir hayali olmayandır” anlayışıyla sektörde öncü olmaya ve her geçen gün büyümeye devam eden Kocaeli Gayrimenkulden yeni yıla özel kampanya. Kampanya bizden, gayrimenkullerinizi alırken- satarken bizleri aramakta sizden diyerek bilgi veren genç iş adamı Hakan Sin,"Yeni yılda dairelerinizin, dükkanlarınızın DASK’ı, arsalarınızın ve tarlalarınızın aplikasyon çalışması ve ücretsiz ekspertiz hizmeti bizden. Gelin gayrimenkul hayallerinizi birlikte kuralım. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini bize bırakın” dedi.

Kampanyadan faydalanmak için;

Merkez: Karabaş Mah. Rauf Orbay Sokak No: 7 İzmit

Tel:02623240200 fax: 02623210002

Körfez: Güney Mahallesi Eşref Bitlis Cad No: 95 d.4 Körfez

Tel: 02625250200 GSM:05327832448 – 05533531041

www.kocaeligayrimenkul.com

Bugün 13:05 TSİ - Ekonomi

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