İlk yarı istatistiklerine bakıldığında Kadir Öge tam 15.30 dakika oynayarak, rekor kırdı. Kadir bütün maçlarda 90 dakika oynayan tek futbolcu oldu. Ferhat, Volkan Mert, sakat olan Mesut Özdemir, Mertcan, Yiğit, Doğukan hiç forma giymedi. Kart sıralamasında ise Sefa 5, Murat Başak 4, Fatih 4, Mert Yavuz 4 sarı kart görürken, li keten 2 sarı ve tek kırmızı kart gören oyuncumuz oldu.
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
Kadir Öge adeta formayı sırtından çıkarmadı
Kocaelispor kaptanlarından Kadir Öge sırtından adeta formayı çıkarmadı.
Bugün 13:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz