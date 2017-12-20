Kadir Öge adeta formayı sırtından çıkarmadı  

İlk yarı istatistiklerine bakıldığında Kadir Öge tam 15.30 dakika oynayarak, rekor kırdı. Kadir bütün maçlarda 90 dakika oynayan tek futbolcu oldu. Ferhat, Volkan Mert, sakat olan Mesut Özdemir, Mertcan, Yiğit, Doğukan hiç forma giymedi. Kart sıralamasında ise Sefa 5, Murat Başak 4, Fatih 4, Mert Yavuz 4 sarı kart görürken, li keten 2 sarı ve tek kırmızı kart gören oyuncumuz oldu.