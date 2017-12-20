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Satranç ordusu!

Okullar Arası Satranç Ligi’nin ikinci etabı Gebze Spor Salonu’nda yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğinde organize ettiği ve İlkokul, ortaokul, lise kategorilerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Satranç Ligi’nin ikinci etabı hafta sonunda yapıldı

Genç satranççıların kıyasıya mücadelesine sahne olan ve iki gün süren ikinci etabın sonunda, Cemal Arda Bilir, Alperen Sel ve Ömer Faruk Durugöl kategorilerinde birinci oldu. Gebze Spor Salonu’nda yapılan ikinci tur maçları 16 Aralık Cumartesi günü başladı. Pazar günü ise ikinci etap kapsamında altı tur gerçekleştirildi. Bu etaba 530 öğrenci katıldı. Maçları büyükşehir yetkilileri, lige katılan öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar takip etti.

ALİ BİLGİ’DEN ÖVGÜ GELDİ

İkinci etap maçları başlamadan önce bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ise, Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna büyük önem verdiğini söyledi. Geleceği emanet edecekleri gençlerin bilgili, donanımlı ve ahlaklı yetişmesini istediklerini anlatan Bilgi, “Satranç bir zeka oyunu olmasının yanı sıra iradeye güç katan, kişiyi disipline eden bir spor. Biz de bu spora önem veriyoruz. Gençlerimizi yaptığımız bu yöndeki çalışmalarla dokunmatik ekranlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Velilerimize de bu çalışmalarımızda bize katkı sundukları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

SONUÇLAR:

İlkokul kategori

1.Cemal Arda Bilir-Çayırova Üç Renk Koleji

2.Halil Maden, Derince Turgut Reis ilkokulu

3.Ecrin Zeycan ŞahinGebze Kroman İlkokulu

Ortaokul kategorisi:

  1. Alperen Sel Özel-Atafen Ortaokulu

2.Ömer Göllü-İzmit Şehit Ümit Balkan O.O.

  1. Ali İnal Gölcük Hisareyn Ortaokulu

Lise kategorisi:

1.Ömer Faruk Durugöl-Özel Enka Teknik O.

2.Haydar Çelik Özel Enka Teknik Okulları

  1. Servet Hakan Altay-Kocaeli Fen Lisesi

Bugün 13:42 TSİ - Spor

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