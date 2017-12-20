Belediyenin kasasına 566 bin 444 TL girecek  

İzmit Belediyesi Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2 büfe, 2 kafeterya, 1 işyeri, 3 ATM yeri, 1 PTT hizmet noktası, 4 dernek lokali ve 1 açık otoparkın kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Toplantı İzmit Belediyesi Encümen Başkanı Emine Zeybek’in başkanlığında yapıldı. Yapılan kiralama ihalelerin ardından İzmit Belediyesi’nin kasasına toplam 566 bin 444 TL girecek. Taliplisi çıkmayan 2 yerin kiralama ihalesi ise önümüzdeki ay yapılacak encümen toplantısında yeniden gündeme alınacak.

BÜFELER KİRALANDI

Malta Mahallesi’nde bulunan 30 metrekarelik büfe 1505 liraya 3 yıllığına Serkan Mete tarafından, Ayazma Mahallesi’nde bulunan 30 metrekarelik büfe ise 1505 liraya 3 yıllığına Mehmet Güner tarafından kiralandı. Karabaş Mahallesi’nde bulunan 90 metrekarelik açık otopark 3 yıllığına Tümer Uslu adına Cavit Ünal tarafından 980 liraya kiralandı.

KAFETERYA İHALESİNE 3 İSTEKLİ

Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Hamamı’nın 600 metrekarelik kafeteryasının kiralama ihalesi kıyasıya yarışa sahne oldu. Kafeterya için Selma Kan’ın adına Cengiz Aydın, Ercan Aydın ve Mehmet Kısa teklif verdi. 10 yıl kiralama süresi olan kafeteryanın ihalesi açık arttırma usulüyle gerçekleştirildi. İhaleyi 4. Tur sonunda 1250 lira veren Ercan Aydın Kazandı. İşletmenin eski kiracısı Mehmet Kısa birinci turda ihaleden çekildi.

10 YILLIĞINA KİRALANDI

Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 140 metrekarelik kafeterya için 3 istekli teklif verdi. 10 yıllığına kiralanan kafeterya için Mehmet Okuyucu, Murat Katmış ve Birsen Tokur teklif sundu. Açık arttırma usulüyle yapılan ihaleyi 4. Tur sonunda 5 bin 210 liralık teklifle Mehmet Okuyucu kazandı. Karaabdülbaki Mahallesi’nde bulunan 29 metrekarelik işyerini 3 yıllığına Hasan Öztürk aylık 200 liraya kiraladı.

ATM YERLERİ KİRALANDI

Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan 3.71 metrekarelik ATM yeri 3 yıllığına Türk Ekonomi Bankası adına Fatih Kantak tarafından aylık 1770 liraya kiralandı. Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan 5 metrekarelik ATM yeri 3 yıllığına Türkiye Vakıflar Bankası adına Hakan Erdoğan tarafından aylık 1800 liraya kiralandı. Kurçeşme Mahallesi’nde bulunan 3.78 metrekarelik ATM yeri 3 yıllığına Türkiye İş Bankası adına Şule Kılıç ve Selma Duman Yavuz tarafından aylık 1700 liraya kiralandı. Alikahya Mahallesi’nde bulunan 47 metrekarelik PTT Hizmet Noktası 3 yıllığına Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi adına Coşkun Yılmaz tarafından aylık 130 liraya kiralandı.

DERNEK LOKALLERİ

Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 9 metrekarelik dernek lokali 3 yıllığına Kocaeli Genç Roman Turizm Kültür ve Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği adına Ceyhun Evran tarafından aylık 100 liraya, Yenidoğan mahallesinde bulunan 13 metrekarelik dernek lokali 3 yıllığına Kanserle Mücadele Derneği adına Asiye Aslan tarafından aylık 90 liraya, Bekirdere Mahallesi’nde bulunan 30 metrekarelik dernek lokali 3 yıllığına Tavşantepe Spor Kulübü Derneği adına Sercan Dalca tarafından 100 TL’ye, Akçakoca Mahallesi’nde bulunan 123 metrekarelik dernek lokali 3 yıllığına İzmit Kamu Hizmetlerini Destekleme Geliştirme Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği adına Mümin Özer tarafından aylık 100 liraya kiralandı.

2 YERE TALİPLİ ÇIKMADI

Kulfallı Mahallesi’nde bulunan 31.95 metrekarelik işyerinin kiralama ihalesine ve Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 27 metrekarelik dernek lokalinin kiralama ihalesine katılımcı olmadı. Bu yerlerin kiralama ihaleleri 2018 yılında yapılacak olan encümen toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.

İZMİT BELEDİYESPOR’A 71 BİN TL

İzmit Belediyesi Encümen toplantısında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Peynirci Baba’ya 227 TL, Mody House’a ise 2 bin 580 TL ceza kesilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne İzmit Belediye Spor Kulübüne maddi yardım yapılması amacıyla 71 bin TL verilmesine karar verildi.