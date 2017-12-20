4 ilçede elektrikler kesilecek!

23.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
23.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çukurbağ Mah.,
23.12.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Toylar Köyü,
23.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Tavşantepe Mah.,
23.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kılıçarslan Mah.,
23.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Cumhuriyet Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz