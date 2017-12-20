Kongrede mevcut başkan Bilge Çoker yeniden aday olmazken, kongre tek liste yapılacak. Birgül Gök rakipsiz olarak seçime girecek. Kongrede 2987 kişinin oy kullanma hakkı bulunurken, kongre soncunda ayrıca 79 il delegesi ve 8 ilçe yöneticisi seçilecek.
Bugün 14:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
CHP İzmit kadınlarda kongre günü
CHP İzmit İlçe Kadın Kolları 4. olağan kongresi yarın (bugün) saat 13:00'te ilçe binasında yapılacak.
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Bugün 14:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz