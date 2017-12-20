CHP İzmit kadınlarda kongre günü

Kongrede mevcut başkan Bilge Çoker yeniden aday olmazken, kongre tek liste yapılacak. Birgül Gök rakipsiz olarak seçime girecek. Kongrede 2987 kişinin oy kullanma hakkı bulunurken, kongre soncunda ayrıca 79 il delegesi ve 8 ilçe yöneticisi seçilecek.