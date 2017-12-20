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FEM Dershaneleri Genel Müdürü tahliye edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılanan eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi

BÜYÜT

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet Karaoğlan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamaları yöneltilen sanık ile yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını istedi

Karaoğlan savunmasında, 24 yıllık eğitimci olduğunu, hiçbir zaman vatanın, milletin aleyhinde bir faaliyette bulunmadığını iddia ederek, "FETÖ veya herhangi bir terör örgütü ile bir ilgim ve bağım yoktur. 18 aydır tutukluyum. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

2018'e ertelendi

Sanık avukatı ise savcının mütalaasına katılmadıklarını, dinlenilen tanıkların ifadelerinde, müvekkilinin himmet ve burs toplamadığının anlaşıldığını ileri sürerek, "Suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Dosya kapsamında deliller toplanmıştır. Müvekkilimin kaçma ve delil karartma şüphesi yoktur. Tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak, müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı 1 Mart 2018'e erteledi.

İddianame

Eski Kocaeli FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet Karaoğlan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, sanığın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bugün 14:28 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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