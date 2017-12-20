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Kazada yaralandı hastanede öldü!

TEM otoyolu Düzce geçişinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ağdır yaralanan Erdin Bor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BÜYÜT

TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Muharrem Uzunoğlu idaresindeki 41 FK 158 plakalı minibüs, 5 Kasım 2017 günü Kaynaşlı mevkiinde bir anda yoldan çıkarak takla atmış, kazada Fadime Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini tespit edilirken araç şoförü Muharrem Uzunoğlu, Hamdi Çakır, Melek Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdin Bor (67) ve Sevim Bor ise yaralanmıştı. Yaralılar Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kazada ağır yaralanan Erdin Bor, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Yalova’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır tedavisi devam eden Erdin Bor, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Derince Dumlupınar Mahallesi Yeşil Sokak adresinde ikamet eden İGSAŞ emeklisi Erdin Bor’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli olan Erdin Bor’un cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlik mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 14:29 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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