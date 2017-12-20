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Süpersin Çayırova: 0-3

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta yer alan temsilcimiz Çayırovaspor, geçen hafta iç sahada aldığı Yunus Emre Belediyespor yenilgisini Modafen deplasmanında telafi etti: 0-3.

Yeşil-Siyahlılar, şampiyonluğa oynayan İstanbul ekibine kendi sahasında ilk yenilgisini yaşatan takım oldu. Teknik Direktör Erol Çağlın’ın göreve gelmesinden sonra kendine gelen Çayırovaspor, ilk yarının son maçında sükse yaratan bir sonuç elde etti. Geçen sezon 3.Lig’in kapısından dönen, bu sezonda şampiyonluğa oynayan Modafen’e misafir olan yeşil-siyahlılar, rakibini Ömer Faruk (2) ve Semih’in golleriyle 3-0 mağlup ederek göz doldurdu. Alemdağ Stadı’ndaki mücadeleye farklı bir oyun sistemiyle çıkan teknik direktör Erol Çağlın, forvet oyuncuları Yunus Emre Ayaz ve Serhat Görmen’i yan yana oynatırken, ön libero oynayan Ömer Faruk’a ise forvet arkasında görev verdi. Çağlın’ın bu sistemi tutarken, 3-0’lık galibiyette iyi bir oyun sonucundan geldi. Ömer Faruk (2) ve Semih’in golleriyle coşan Çayırovaspor, bu maça çıkmadan önce ilk iç sahadaki 5 maçını kazanan Modafen’e evinde ilk yenilgisini yaşatan takım oldu. Devreye 14 puanla giren yeşil-siyahlılar ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Bugün 14:34 TSİ - Spor

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