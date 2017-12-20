Boks bizden sorulur!

Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Boks Turnuvası, Soğuksu Spor Salonu’nda yapıldı. Zorlu turnuvaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü boksörleri, 23 sporcuyla zirveye çıktı. Büyükşehirli boksörlerin 23 madalya kazanması ise elde edilen başarıyı gözler önüne serdi.

23 MADALYA KAZANDILAR

Karabük İller Arası Turnuvası’na 80 erkek 50 kız toplam 130 sporcu katıldı. Turnuvaya ilimizden katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 6 antrenör ve 23 sporcusu ile turnuvada mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından; Büyüklerde 2 birincilik, 2 ikincilik, Gençlerde 8 birincilik, 1 ikincilik, Ümitlerde 1 birincilik, Yıldızlarda 6 birincilik, 3 ikincilik kazanan mavi beyazlılar, büyük sevinç yaşadı, yaşattı.